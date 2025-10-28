NYP: Трамп подал апелляцию на приговор по делу о выплате порноактрисе Дэниэлс

Президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда Манхэттена, признавшего его виновным по делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщило New York Post со ссылкой на документы, поданные в апелляционный суд штата Нью-Йорк.

Адвокаты политика заявили, что процесс не должен был доходить до суда, а тем более — завершаться обвинительным вердиктом. Сторона защиты пытается оспорить признание вины по 34 пунктам обвинения в фальсификации финансовых документов в период президентской кампании 2016 года.

Юристы Трампа обвинили окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, представляющего Демократическую партию, в «запутанной юридической конструкции» обвинения и политической мотивации дела — за несколько месяцев до выборов 2024 года.

В апелляции утверждается, что дело беспрецедентно как по сути обвинений, так и по политическому контексту, и преследование направлено против ведущего кандидата от Республиканской партии.