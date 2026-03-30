Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование более 500 осужденных в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за помилование осужденных в Белорусии. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер уточнил, что на прошлой неделе его представитель в Белоруссии, спецпосланник США Джон Коул провел переговоры с Лукашенко и добился освобождения еще 250 политзаключенных.
«Таким образом, общее число заключенных, великодушно освобожденных президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года», — заявил Трамп.
Он поблагодарил белорусского лидера за этот шаг. Американский лидер добавил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко на следующем заседании Совета мира.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что делегация США передала ему предложение Трампа провести встречу на высшем уровне. Как вариант — встретиться с американским лидером в его поместье во Флориде.