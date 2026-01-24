Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за приверженность мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за их приверженность мирному договору, заключенному в августе 2025 года. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Хочу поблагодарить президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна за соблюдение мирного соглашения, подписанного нами в августе прошлого года. Это была ужасная война, одна из восьми войн, которым я положил конец. Теперь царит процветание и мир», — написал он.

Трамп объявил, что в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Азербайджан и Армению с рабочим визитом. По его словам, это поможет укрепить «мирные инициативы» и продвинуть «путь Трампа к мировому миру».

По словам республиканца, для Армении администрация США готовит выгодное соглашение о ядерном сотрудничестве. Относительно Азербайджана он отметил укрепление стратегического партнерства и начало поставок американского оборонного оборудования, такого как бронежилеты и катера.

