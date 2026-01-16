«Прекрасный жест». Трамп поблагодарил Мачадо за передачу ему Нобелевской премии мира

Трамп назвал честью встречу с Мачадо и поблагодарил за передачу ему Нобелевки

Президент США Дональд Трамп поблагодарил венесуэльскую оппозиционерку Марию Корину Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social .

Американский лидер встретился с ней в Вашингтоне. Встреча Трампа и Мачадо продлилась более двух часов. По словам Трампа, для него было большей честью встретиться с такой замечательной женщиной, которая через очень многое прошла.

«Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — заявил он.

Сама Мачадо назвала свой жест символическим и провела историческую аналогию. Она напомнила, как два столетия назад генерал маркиз де Лафайет подарил Симону Боливару медаль с изображением Джорджа Вашингтона как символ братства между США и народом Венесуэлы в общей борьбе за свободу против тирании.