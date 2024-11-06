Трамп получил голоса четырех выборщиков в Небраске

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил голоса четверых из пяти выборщиков в штате Небраска. Об этом сообщил телеканал Fox News .

По прогнозам источника, Трамп получил голоса двух основных выборщиков по системе «победитель получает все», а также остальные голоса выборщика первого и третьего округа территориальной единицы. В пользу Харрис ушел голос выборщика второго округа.

Американские СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя по ходу поступления данных о ходе голосования. Это позволяет им оперативно объявлять об ориентировочных результатах выборов, основываясь на проверенных данных.

Ведущие медиакомпании в США привлекают статистиков и независимых аналитиков, которые работают с результатами опросов и данными избирательных участков. Система прогнозирования опирается на многолетний опыт и детальный анализ, что позволяет сделать исход выборов понятным и прозрачным для избирателей.