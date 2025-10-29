Трамп планирует встречу с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, место переговоров пока окончательно не согласовано. Однако сам Орбан уже заявил, что на этой неделе отправится в Вашингтон.

Подробности повестки предстоящей встречи не раскрываются.

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто ранее заявил, что Венгрия будет и впредь блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Глава ведомства пообещал, что при действующем составе правительства обсуждение евроинтеграции не начнется.