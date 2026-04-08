Дмитриев указал на слабость ЕС и НАТО из-за конфликта вокруг Ирана

Кризис вокруг Ирана показал пугающую слабость и уязвимость НАТО и Евросоюза, а также их раскол в отношениях с США. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В следующем посте он назвал европейских бюрократов неудачниками, а их политику — глупой, а также отметил попытки помешать Венгрии в ее стремлении вести независимую политику.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказ НАТО помочь в операции против Ирана стал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса. Он напомнил, что союзники отказались даже предоставить взлетно-посадочные полосы для американской авиации, и добавил, что США больше не нуждаются в их помощи.