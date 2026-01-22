Трамп перестал переживать за свою безопасность после двух покушений

Трамп заявил, что не переживает за свою безопасность

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не боится за свою жизнь. В этом он признался в интервью телеканалу NewsNation .

Глава государства объяснил журналистам, что если что-то случится с ним, то виновника «не станет».

«Я не беспокоюсь об этом. <…> Секретная служба и военные отлично справляются со своей работой. Об одном я знаю точно: если что-то случится, то совершившего это человека не станет», — сказал президент.

За свою карьеру политик пережил два покушения. Первое случилось 13 июля 2024 года в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое получили ранения. Секретная служба США заявила о ликвидации подозреваемого — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.

Второе ЧП случилось 15 сентября того же года рядом с гольф-клубом Трампа во Флориде. Подозреваемый был очень увлечен украинским конфликтом. ВСУ подтвердили, что тот несколько раз пытался вступить в их ряды.