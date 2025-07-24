Трамп пересмотрел отношения с Россией и Китаем под воздействием Рубио

FT: Рубио повлиял на позицию Трампа в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио радикально изменил внешнеполитический курс американского лидера Дональда Трампа в отношении России, Китая, Ирана и Венесуэлы. Об этом заявила газета Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным издания, позиция США стала более жесткой к этим странам благодаря ежедневному влиянию Рубио. Бывший помощник госсекретаря заявил, что это «подтверждение роли Америки в мире».

Сторонники Рубио утверждают, что он не только сохранил эти свои принципы, но и усилил их. Особенно это проявилось в ужесточении позиции по вопросам миграции и международного развития.

Авторы статьи отметили резкую смену риторики Рубио в отношении мигрантов. Издание связывает это с масштабной реорганизацией Агентства США по международному развитию.

«Политика администрации теперь полностью отражает принципы Рубио», — заявил один из собеседников издания.

Ранее конгрессмен Дон Бэкон предположил, что Трамп резко сменил позицию в отношении России из-за разговоров со своей женой Меланией. По словам политика, она, занимая антироссийскую позицию, каждый день говорит с мужем о ситуации на Украине.