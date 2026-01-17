Трамп перешел на французский акцент и спародировал испуганного Макрона

Недовольный разницей в ценах на лекарства президент США Дональд Трамп заявил, что надавил на французского коллегу Эммануэля Макрона угрозой введения пошлин, чтобы он повысил стоимость препаратов. Свою беседу Трамп изобразил в лицах передразнивая акцент своего собеседника. Видео с заседания в Белом доме опубликовала газета The Daily Mail .

Трамп заявил, что требовал от Макрона повысить цены лекарства, так как американцы платят за необходимые препараты в 13 раз больше, чем европейцы. Он добавил, что после этого припугнул президента Франции, что введет пошлины в 25%на все поступающие в США товар и его страны.

«Макрон сказал: Дональд, я с удовольствием все сделаю для тебя. Для меня это большая честь», — заявил Трамп, имитируя французский акцент.

Он добавил, что с теплотой относится к своему французскому коллеге и считает его очень хорошим человеком.

В субботу, 17 января, Трамп объявил о повышении торговых пошлин на товары из Дании, а также всех европейских стран, которые отправили своих военных в Гренландию. Он подчеркнул, что с июня тарифы вырастут до 25% и их продолжат взимать до тех пор пока остров не перейдет под контроль США.