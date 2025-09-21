Трамп перепутал Азербайджан с Камбоджей

Президент США Дональд Трамп оговорился и перепутал Азербайджан с Камбоджей. Об этом сообщил телеканал C-Span .

Во время речи об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта американский лидер перечислял остановленные им войны. Сначала он назвал Азербайджан и Армению, но затем поправился и сказал «Камбоджа и Армения».

Ранее хозяин Белого дома в очередной раз оговорился в выступлении. Он ошибся и в третий раз спутал Армению с Албанией в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп заявил, что завершил войны, которые считались неразрешимыми. В качестве примера он назвал «конфликт Азербайджана и Албании», который длился много лет. Армянский премьер Никол Пашинян рассказал, что американский президент исправил свою оговорку через пост в соцсетях.

Похожие конфузы Трамп допускал во время интервью телеканалу Fox News и в беседе с американским журналистом Марком Левин.