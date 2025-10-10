Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином запланированная на саммите АТЭС, похоже, утратила свою актуальность. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Thruth Social.

«Я должен был встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее. Но теперь, похоже, в этом нет никакого смысла», — написал он.

Свое настроение Трамп объяснил тем, что Китай рассылает письма странам по всему миру с предупреждением о планах ужесточить экспортный контроль в сфере редкоземельных металлов.

По словам главы Белого дома, подобные послания Пекина неуместны на фоне перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын допустил возможность возобновления переговоров с США. Однако, по его словам, американцы должны отказаться от стремления лишить Северную Корею ядерного потенциала.