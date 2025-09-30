Сегодня 19:31 От ядерного зонтика — к ядерному грибу? В Южной Корее сделали резкое заявление о КНДР и США Политолог Станкевич объяснил, почему КНДР не откажется от ядерного арсенала 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Лидер КНДР Ким Чен Ын допустил возможность возобновления переговоров с США, но при одном условии: отказе американцев от стремления лишить Северную Корею ядерного потенциала. В ответ на это КНДР откажется от претензий на территорию Южной Кореи. Таким образом вырисовывается пхеньянская формула, из-за которой ситуация на Корейском полуострове может измениться.

Южная Корея, США и Япония 23 сентября опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили «решительную приверженность» курсу на денуклеаризацию КНДР. Отдельно представители стран указали на необходимость сохранения санкций против Северной Кореи. Ядерное оружие как гарантия мира Если Соединенные Штаты откажутся от «абсурдной одержимости» денуклеаризацией КНДР, примут реальность и захотят подлинного мирного сосуществования, у Северной Кореи не будет причин не сесть за стол переговоров с американцами, заявил Ким Чен Ын. Он также высказался и о перспективах объединения Севера и Юга. «Как мы можем объединиться с Южной Кореей? В мировой истории не было примеров, когда враждующие страны объединились в таких обстоятельствах. Зачем стремиться к этому, если один из нас должен исчезнуть? В нашем законодательстве закреплено, что мы и Южная Корея — отдельные государства с четкой границей между нами. Мы никогда не станем единым целым», — отметил глава КНДР.

Отказ от ядерки — нарушение конституции Замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Сон Ген подчеркнул, что страна никогда не откажется от ядерного потенциала. «Навязывание так называемой „денуклеаризации“ КНДР тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и от права на существование. Это нарушение нашей конституции», — заявил замглавы МИД. Ким Сон Ген добавил, что силы стратегического сдерживания КНДР гарантируют мир и баланс сил на Корейском полуострове.

Несмотря на сложную обстановку на Корейском полуострове, пушки молчат, мир и безопасность твердо гарантируются. Это [является] неоспоримой реальностью благодаря тому, что наше государство обладает потенциалом сдерживания, который пропорционален растущей угрозе и агрессии со стороны США и их союзников. Ким Сон Ген замминистра иностранных дел КНДР

Южная Корея признала способность КНДР ударить ЯО по США КНДР способна нанести удар по территории Соединенных Штатов, заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ен. «Северная Корея стала одним из трех государств, способных нанести удар по территории США. Мы вынуждены признать это», — сказал он. По словам министра, КНДР и прежде заявляла о себе как о «ведущем государстве», но теперь ее статус изменился, в том числе по сравнению с тем, каким было положение Северной Кореи семь лет назад. Тогда состоялся саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Но нужно отталкиваться от нынешней изменившейся действительности, добавил Чон Дон Ен.

Почему в КНДР постоянно твердят о ЯО Северная Корея прошла тяжкий путь испытаний на пути к собственному ядерному арсеналу, напомнил в беседе с 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Где-то с 1994 года и до сегодняшнего дня они прошли через многочисленные санкции, осуждения, ограничения и так далее. Но все-таки создали достаточно мощный ядерный оборонительный щит. И тут был момент, когда можно было с ними обсуждать эту тему. Это был 17-18-й год, первый срок Дональда Трампа, и встал вопрос: а может быть, все-таки удастся договориться о денуклеаризации Корейского полуострова?» — отметил эксперт. Тогда нужно было дойти до конца, но этого не случилось.

Тема ушла, с тех пор обстановка очень существенно обострилась в мире. И сейчас, боюсь, о денуклеаризации Корейского полуострова речи не идет. Да, Корея ядерное оружие свое не сдаст, поскольку видит, что конфликты в мире множатся, напряженность растет. <…> И КНДР будет полагаться на свой арсенал. Это было предсказуемое высказывание представителя Северной Кореи. И оно обозначило долгосрочную политику этой страны. Сергей Станкевич политолог

Межкорейский диалог, который активно шел при поддержке России и США, прервался.

«Но, к сожалению, мощный миротворческий стимул был утрачен, сейчас надо это все начинать сначала, это не исключено. Я думаю, что как только завершится военный конфликт, связанный с Украиной, Россия может вполне внести свой вклад в возобновление межкорейского мирного диалога», — отметил Станкевич. Сложности в отношениях КНДР и Южной Кореи наблюдались при прежнем руководстве последней. Сейчас возобновилась возможность для межкорейского миротворческого диалога.

Может быть, сейчас пока еще чуть рано, потому что не секрет, что Северная Корея очень тесные отношения экономические и политические поддерживает с Китаем. Сергей Станкевич политолог

При этом Китай как атомный ледокол должен пройти вперед: предстоят ответственные встречи между президентом США и лидером КНР Си Цзиньпином. «Когда наладятся отношения на уровне Китай — Соединенные Штаты, в этом фарватере, который будет проложен, я думаю, найдется место и для северокорейского „крейсера“», — заключил политолог.