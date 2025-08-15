Трамп перед саммитом совершил необычный жест в адрес Путина

Президент России Владимир Путин в Анкоридже присоединился к американскому коллеге Дональду Трампу в его лимузине. Они вместе покинули взлетную полосу аэропорта и направились на встречу на военной базе. Этот шаг необычен, сообщил CNN.

Авторы статьи напомнили, что в 2018 году в Сингапуре Трамп хотел, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын сел к нему в автомобиль во время их встречи. Однако его помощники отговорили от этой идеи.

На саммите в Аляске фактическая встреча с Путиным была расширена с включением советников. Поэтому у лидеров держав была возможность побыть наедине во время короткой поездки на американском Cadillac.

После прилета на базу Элмендорф-Ричардсон, Трамп и Путин встретились посреди красной дорожки. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами. После этого президенты, направились к машине, игнорируя вопросы журналистов.