Трамп ответил на вопрос о ядерном оружии в конфликте с Ираном

Трамп: США не стали бы применять ядерное оружие против Ирана

США не стали бы применять ядерное оружие в конфликте с Ираном. Об этом во время мероприятия в Белом доме заявил президент страны Дональд Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон добился своих целей и без крайних мер. Он уточнил, что сам факт применения такого оружия он считает недопустимым.

«Зачем мне это? С какой стати мне применять ядерное оружие? Мы полностью разгромили их без него, обычными средствами. Нет, я бы не стал его применять. Ядерное оружие вообще никому нельзя позволять использовать», — сказал Трамп.

Ранее президент США распорядился, чтобы военно-морские силы уничтожали любые суда, которые начнут ставить мины в водах Ормузского пролива.