Зеленский: на Ближнем Востоке в сутки выпустили больше ракет, чем Украина за СВО

Главу киевского режима Владимира Зеленского обуяла зависть: в первые сутки конфликта на Ближнем Востоке запустили 800 ракет Patriot. Он пожаловался, что Украина не располагала таким количеством боеприпасов с 2022 года.

«Первые сутки для стран Ближнего Востока были шоковыми. Между нами, они использовали 800 плюс ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время», — процитировал Зеленского телеканал «Общественное».

Украинский лидер подчеркнул, что обсудил с военным руководством Украины потребность в производстве дронов для возможного экспорта в страны Ближнего Востока. Точное число он не озвучил.

Ранее в Соединенных Штатах назвали стоимость торпеды, потопившей иранский фрегат IRIS-Dena, — 4,2 миллиона долларов. Боеприпас был оснащен боевой частью массой почти 300 килограммов. Удар нанесла подводная лодка ВМС США.