Трамп отсрочил блокировку TikTok в США на 90 дней

Трамп подписал новый указ о продлении работы TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий использование TikTok на территории страны в течение дополнительных 90 дней. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Я только что подписал указ, продлевающий крайний срок закрытия TikTok на 90 дней (17 сентября)», — написал он.

С вступления в силу закона о блокировки TikTok прошло несколько месяцев. Глава Белого дома требует от компании-владельца ByteDance продать соцсеть США.

Ранее стало известно, что администрация Трампа ведет работу над планом по «спасению» TikTok, по которому контроль над соцсетью перейдет компании Oracle. Базирующаяся в КНР фирма-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю.

Потенциальным инвестором назвали компанию Microsoft. Стоимость сделки оценили в 200 миллиардов рублей.