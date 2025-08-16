Трамп оценил серьезные последствия для мира из-за конфликта на Украине

Трамп заявил, что украинский конфликт мог бы перерасти в третью мировую войну

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если бы не его победа на президентских выборах, то украинский конфликт уже мог бы перерасти в третью мировую войну. Таким мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News .

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне», — отметил глава Белого дома.

Ранее чтец по губам раскрыл, что Трамп шепнул российскому лидеру Владимиру Путину при встрече в аэропорту Анкориджа. По его словам, глава Белого дома выразил ему свою признательность, отметив, что он рад его видеть на Аляске.

В Белом доме сообщили, что Трамп уже возвращается в Вашингтон. Также отменили деловой обед для делегаций России и США, хотя ранее планировалось в это время провести российско-американские переговоры в расширенном составе.