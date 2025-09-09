В истории с ракетным ударом по штаб-квартире ХАМАС в Дохе поведение Израиля не удивляет, а вот к руководству Катара есть вопросы. На это в Telegram-канале указал военкор Александр Коц, комментируя очередной этап эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

«Чем во время налета занимались системы ПВО? А в Катаре это — Patriot и NASAMS, которые способны сбивать такие ракеты. И в прошлом году Доха хвасталась, как перехватила все иранские ракеты, летевшие по американской военной базе. А тут, похоже, ни одной: 10 ракет в одни ворота», — отметил он.

Военкор задался вопросом, почему боевая авиация Катара в момент ударов кружила над столицей в сопровождении топливозаправщиков США. Он напомнил про возмущения МИД Катара по поводу бомбардировок Дохи, которое сопровождало молчание про бездействие ВВС и ПВО своей страны.

Коц предположил, что военные Катара специально пропустили удар.

«Потому что его попросил тот, кому не откажешь. И к кому ты ездил в Белый дом. И даже, может, ключик от него сувенирный получил», — добавил он.

Военкор иронично назвал американцев самыми надежными партнерами.

Израильские военные совершили атаку на Доху в день прибытия делегации палестинской группировки ХАМАС. Предварительно известно о пяти погибших.