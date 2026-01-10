Трамп отправился к своему стоматологу во Флориде

Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в субботу посетил стоматолога во Флориде. Об этом сообщили в  Белом доме.

В администрации главы государства уточнили, что визит запланировали заранее. По данным президентского пула журналистов, Трамп прибыл к врачу в утренние часы по местному времени.

Другие подробности о визите не приводятся.

Ранее глава Белого дома заявлял, что установление контроля США над нефтяным сектором Венесуэлы, по его мнению, не позволило Китаю и России занять эту нишу. Он также отмечал, что Вашингтон открыт к сотрудничеству с обеими странами в энергетической сфере, однако не заинтересован в их присутствии в Венесуэле.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте