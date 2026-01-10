Трамп отправился к своему стоматологу во Флориде

Президент США Дональд Трамп в субботу посетил стоматолога во Флориде. Об этом сообщили в Белом доме .

В администрации главы государства уточнили, что визит запланировали заранее. По данным президентского пула журналистов, Трамп прибыл к врачу в утренние часы по местному времени.

Другие подробности о визите не приводятся.

