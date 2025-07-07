Трамп отправил письмо Токаеву, уведомив о введении новых пошлин на товары из Казахстана

Трамп сообщил Токаеву о введении пошлины на товары из Казахстана с 1 августа

Фото: РИА «Новости»

Американский лидер Дональд Трамп направил письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором уведомил о введении Соединенными Штатами пошлины на товары из Казахстана. Соответствующий документ президент США опубликовал в соцсети Truth Social.

«С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25%  <…> на все казахстанские товары, направляемые в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — говорится в письме.

Также пошлину в размере 25% введут в отношении Малайзии. Тариф на товары из Южной Африки составит 30%, из Лаоса и Мьянмы — 40%. Эти меры в США объяснили торговыми дефицитами и недружественной торговой политикой.

Ранее стало известно, что Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины против государств, поддерживающих политику БРИКС.

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