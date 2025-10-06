Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в штаты Иллинойс и Орегон

Бойцы Национальной гвардии из Техаса по приказу президента США Дональда Трампа вошли на территорию штатов Орегон и Иллинойс без согласования с местными властями. Такие действия федерального правительства считаются вторжением. Об этом на своей странице в социальной сети X написал губернатор Иллинойса, член Демократической партии Джей Притцкер.

Он подчеркнул, что ни его техасский коллега, ни представители федерального правительства не связывались с ним для координации действий или для обсуждения решений.

«Пришла пора называть вещи своими именами. Это вторжение Трампа. Все началось с федеральных агентов и повлечет за собой использование федеральной сил Национальной гвардии Иллинойса против нашей воли», — написал Притцкер.

Губернатор штата призвал коллегу и Техаса Грега Эббота отдать приказ об отводе бойцов с территории Иллинойса и не использовать военнослужащих в качестве политического оружия.

«Настал момент, когда каждый американец должен высказаться и помочь остановить это безумие», — добавил Притцкер.

Губернатор штата Техас Грег Эббот заявил, что нацгвардейцы отправились в Иллинойс и Орегон для обеспечения безопасности федеральных чиновников на фоне массовых протестов в Чикаго и других городах.

Официальный представитель Белого дома Эбигейл Джексон в минувшее воскресенье, 5 октября, объявила о решении Трампа ввести на территорию Иллинойса Национальную гвардию из-за «бушующего беззакония», которое не пресекают местные власти.

В штате уже не первый день проходят массовые протесты из-за силовых рейдов миграционной и таможенной полиции.

О готовности очистить Чикаго от криминала президент США Дональд Трамп заявлял в начале сентября. В своем предупреждении губернатору Иллинойса Джею Притцкеру глава государства назвал город «самым опасным в мире» и пообещал полную безопасность после зачистки.