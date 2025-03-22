Трамп отозвал доступ к секретным документам у Харрис и семьи Байдена

Белый дом: Трамп ограничил Харрис и Байдену доступ к секретной информации

Президент США Дональд Трамп лишил Харрис, Клинтон и Байденов доступа к секретной информации. Указ об этом опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Доступ к секретной информации более не отвечает национальным интересам следующих лиц: Хиллари Клинтон, Камалы Харрис, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего», — отметил глава государства в меморандуме.

Трамп посчитал, что предоставление доступа ряду лиц больше не отвечает национальным интересам. Они не смогут получать данные о секретных брифингах и другую информацию.

В список людей, которым ограничили доступ к документам, попали экс-советник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, бывший госсекретарь Энтони Блинкен, дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Элизабет и другие. Персонам, попавшим в перечень, также запретили проходить на охраняемые правительственные объекты.

Ранее Байден заявил о желании вернуться в политику. Он планирует участвовать в предвыборной кампании и помочь Демократической партии поднять рейтинг.