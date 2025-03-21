Байден решил вернуться в политику ради помощи демократам

Экс-президент США Джо Байден заявил некоторым людям в своем окружении, что планирует снова участвовать в политической жизни страны. Об этом сообщил телеканал NBC .

Американский экс-лидер планирует начать собирать деньги, участвовать в предвыборной кампании и помочь поднять рейтинг демократов.

Собеседники NBC подтвердили, что на прошлой неделе Байден провел переговоры с председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил ему помощь. Однопартийцы экс-президента встретили новость о его планах без энтузиазма, так как именно он отчасти оказался виновным в проигрыше партии на выборах.

«Кому захочется, чтобы Джо Байден вернулся в игру?» — задался вопросом один из собеседников телеканала.

Ранее Белый дом обвинил администрацию Байдена в «яичном кризисе» в США. Из-за действий американского экс-президента возникли проблемы с поставками, а цены на яйца подскочили. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация Байдена убила почти восемь миллионов кур-несушек.