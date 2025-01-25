Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону снять запрет администрации бывшего президента Байдена на поставки 2000-фунтовых (почти одна тонна) авиабомб в Израиль. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило издание Axios .

«Администрация президента Трампа поручила Пентагону снять запрет, который ранее наложила администрация Байдена на поставку в Израиль 2000-фунтовых бомб», — написали авторы статьи.

По данным издания, что в ближайшее время 1,8 тысячи авиабомб MK-84, о которых идет речь, погрузят на корабли со складов в США и отправят в Израиль.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выпустил указание немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Однако этот запрет не коснулся Израиля и Египта.