Трамп отменил запланированные на 19 мая удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на 19 мая удары американских вооруженных сил по Ирану. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Трамп сообщил, что к нему обратились эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Они попросили приостановить запланированную военную атаку на Иран, намеченную на 19 мая, так как уже ведутся переговоры и будет достигнута сделка, приемлемая и для США, и для ближневосточных государств.
«Важно, что это сделка будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что он дополнительно распорядился, чтобы военные ведомства были готовы приступить к полномасштабному нападению на Иран в любой момент. На тот случай, если не будет достигнута устраивающая Вашингтон сделка.
Ранее Трамп заявлял, что Белый дом пока не готов пойти на уступки по ядерной программе на переговорах с Тегераном.