США могут бросить тысячи спецназовцев на рейд за ураном в Иране

Пентагон рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции с участием элитных подразделений для изъятия обогащенного урана с ядерных объектов Ирана. Об этом со ссылкой на информированные источники и экспертов в сфере безопасности сообщила газета New York Post .

Силовой вариант решения проблемы стал приоритетным из-за зашедших в тупик дипломатических переговоров. Чрезвычайно сложная операция предполагает прямой штурм иранских ядерных объектов.

В нем примут участие тысячи военных. Они будут использовать мины-ловушки, спецназу придется оборудовать оборонительный периметр вокруг каждой точки. Для этого задействуют специальные строительные бригады.

Затем 21-я рота радиационной, химической и биологической защиты при поддержке шестого отряда SEAL и второго батальона рейнджеров проведет рейд в центр комплексов. На них лежит задача найти и забрать с собой уран.

«Это была бы одна из самых, если не самая, сложная, операция в военной истории», — заявил в беседе с изданием Джозеф Роджерс, заместитель директора Центра стратегических и международных исследований.

Основными целями рейда считаются подземные комплексы в Фордо, Исфахане и Натанзе. При этом иранские силы уже приступили к подготовке к возможному вторжению: туннели в Исфахане заминированы, у горы Пикакс размещаются дополнительные расчеты.

Согласно отчетам МАГАТЭ, объем запасов обогащенного урана в Иране превышает девять тонн. Тегеран настаивает на исключительно мирном характере своей ядерной программы. В июне Трамп пообещал вывезти и уничтожить иранский уран.