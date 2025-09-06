Трамп открестился от провалившейся секретной операции в КНДР

Трамп заявил, что не знал о попытке США в 2019 году следить за Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп опроверг причастность спецназа ВМС США «Морские котики» к секретной операции в Северной Корее в 2019 году. Он заявил об этом на подписании указа о переименовании Минобороны, сообщила пресс-служба Белого дома.

Журналисты спросили, действительно ли США и КНДР недавно обсуждали провалившуюся секретную операцию. Трамп ответил отрицательно.

«Я ничего об этом не знаю», — сказал он.

Президент не признал причастность к действиям «Морских котиков» в Северной Корее. Он не стал комментировать информацию засекреченной операции.

О попытке установить подслушивающее устройство в стране, обладающей ядерным оружием, во время важных дипломатических переговоров в 2019 году сообщила газета The New York Times. По ее информации, операция проводилась с разрешения Трампа, который в то время встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном.