В 2019 году США провели разведывательную операцию в КНДР. Президент Дональд Трамп организовал ее, не уведомив конгресс. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

«Операция 2019 года никогда не была публично признана и даже не упоминалась Соединенными Штатами и Северной Кореей. <…> Администрация Трампа не уведомила ключевых членов конгресса, которые контролируют разведывательные операции, ни до, ни после миссии, тем самым, возможно, нарушив закон», — говорится в публикации с указанием, что ранее об этой операции публично не сообщалось.

New York Times пишет, что США планировали установить в КНДР оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына во время переговоров по ядерной программе. Но спецназ ВМС США, высадившийся на побережье, заметил экипаж проплывавшей лодки.

«Из темноты появилась северокорейская лодка. <…> Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», — написали журналисты.

По данным New York Times, вероятно, это были гражданские, ловившие раков. Они не были в военной форме и при них не было оружия. В 2021 году администрация Байдена сообщила ключевым членам конгресса о результатах расследования, которые до сих пор остаются засекреченными.

Ранее Трамп попросил председателя Китая Си Цзиньпина передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну и «обвинил» их в заговоре против США. Республиканец заявил, что Соединенные Штаты помогли Китаю освободиться от враждебного иностранного захватчика. Многие американцы пожертвовали своими жизнями ради победы и славы КНР.