Трамп отказался вводить пошлины после согласования рамок сделки по Гренландии

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность ввести с 1 февраля торговые пошлины против ряда европейских стран на фоне разногласий вокруг Гренландии, однако тему сняли с повестки после договоренностей с НАТО. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, написала газета Washington Post .

По ее словам, подготовка к введению тарифов действительно велась, но решение было пересмотрено после того, как Трамп и генеральный секретарь альянса Марк Рютте согласовали общие рамки будущей сделки по острову.

«Этот вопрос был снят с обсуждения только по одной причине: он и генеральный секретарь НАТО согласовали рамки сделки по Гренландии», — сказала Келли.

Гренландия входит в состав Дании, однако американский президент неоднократно заявлял, что остров, по его мнению, должен перейти под контроль США. В Копенгагене и самой Гренландии такие заявления критиковали, призывая Вашингтон уважать территориальную целостность королевства.

Трамп пообещал не вводить 10-процентные тарифы в отношении европейских государств, которые планировалось запустить в феврале. В своей соцсети Truth Social он также сообщил, что обсуждения по арктической повестке продолжаются, в том числе в части вопросов по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», связанной с Гренландией.