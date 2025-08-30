Трамп отказался тратить деньги на художниц с Украины

Президент США Дональд Трамп планирует отменить финансовую помощь в размере пяти миллиардов долларов, выделенных конгрессом на миротворческие операции и иностранную помощь. Об этом сообщила газета New York Post .

Американский лидер намерен применить юридический инструмент, известный как «карманная аннуляция». Он не использовался уже 48 лет. Этот запрос подается в конгресс и вступает в силу независимо от того, одобрят его конгрессмены или нет.

В частности, администрация Трампа посчитала расточительством выделение 24,6 миллиона долларов на борьбу с изменением климата в Гондурасе и 3,9 миллиона долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ*-сообщества на Западных Балканах.

«Среди других выделенных средств — 1,5 миллиона долларов на продвижение картин украинских художниц», — уточнило издание.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил об официальном закрытии проекта USAID.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.