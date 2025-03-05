Трамп отказался продавать более 100 зданий, ранее выставленных на торги
Bloomberg: список зданий, которые Трамп выставил на продажу, уменьшился до 320
Список федеральных объектов, которые президент США Дональд Трамп выставил на продажу, сократился с 443 до 320. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Продать изначально планировалось здания, принадлежащие ряду министерств, а также Управлению по делам персонала, ФБР и один объект в Виргинии, который связывали с ЦРУ. Такими мерами планировалось пополнить и оптимизировать государственный бюджет.
Почему Трамп пошел на такой шаг, неизвестно. По версии агентства, на это повлияли демократы, которые сочли подобные меры серьезным ущербом малому бизнесу и людям, которым потребовался бы очный прием.
Ранее президент США решил создать криптовалютный резерв страны и заявил, что в его основу лягут биткоин и Ethereum.