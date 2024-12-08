Трамп отказался от выполнения угроз в адрес своих противников

Новая администрация США займется продвижением политического и экономического курса, а не сведением счетов со своими политическими противниками. С таким заявлением в эфире телеканала NBC News выступил избранный американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что, несмотря на свои угрозы привлечь к ответственности членов палаты представителей, которые инициировали расследование после штурма Капитолия в январе 2021 года, делать этого он не намерен.

«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех», — заявил Трамп.

Политик добавил, что не станет натравливать ФБР и Минюст на специального прокурора Джека Смита, который занимался расследованием против него. Трамп отметил, что не отказался от мысли, что все противники — коррупционеры и политические террористы, но мстить им не станет.

О наличии у Трампа черного списка обидчиков, которым он начнет мстить после возвращения в Белый дом, в начале ноября сообщило Politico. Авторы проанализировали все выступления, в ходе которых новый американский лидер высказывал угрозы, и включили туда действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, вице-президента Камалу Харрис, бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократических лидеров, а также свою редакцию.