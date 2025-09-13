США ввели санкции против компаний из КНР, Индии и Турции за торговлю с Россией

Компании из Китая, Индии, Турции и других стран попали в санкционный реестр Министерства промышленности и торговли США. Фирмы занимались продажей технологий и поставкой американской продукции в том числе для российского военно-промышленного комплекса, следует из документа, опубликованного в Федеральном реестре .

Всего в список попали 23 компании из Китая, три — из Турции, две — из Объединенных Арабских Эмиратов, по одной компании — из Индии, Ирана, Сингапура и Тайваня.

За поставки технологий российским оборонным предприятиям, а также американских товаров без дополнительного разрешения в список попали китайский производитель чипов Shanghai Fudan Microelectronics, индийский экспортер AR Sales Pvt, а также две турецкие компании — за продажу подконтрольных экспортных продуктов в Россию и Иран.

В ведомстве подчеркнули, что действия всех новых фигурантов санкционного списка противоречили национальной безопасности и внешней политике США.

Новые ограничительные меры против иностранных компаний вступят в силу 16 сентября.

В минувшую пятницу, 12 сентября, глава дипломатического корпуса Евросоюза Кая Каллас объявила о продлении введенных санкций против России еще на шесть месяцев. Блок продолжил работу над новым пакетом ограничений, куда войдут ограничения против нефтяного и банковского секторов.