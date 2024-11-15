Трамп отказался брать в администрацию сторонника Украины Даймона

Главу американской финансовой корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймона, высказывавшегося за поддержку Украины и называвшего Россию частью «оси зла», не станут приглашать в новую администрацию США. Об этом заявил избранный американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Он объяснил, что уважает Даймона, но приглашать его в Белый дом не будет. Также республиканец поблагодарил главу JPMorgan Chase за выдающуюся работу на благо страны.

Даймон возглавлял банк почти 19 лет. По информации Financial Times, JPMorgan Chase стал крупнейшей финансовой организацией в США по результатам 2023 года.

Ранее Трамп объявил политика Роберта Кеннеди-младшего будущим министром здравоохранения. Он выразил уверенность, что племянник бывшего президента США Джона Кеннеди восстановит традиции «золотого стандарта научных исследований» и будет успешно бороться с эпидемиями и хроническими заболеваниями в стране.