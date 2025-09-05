Трамп отказался брать на себя четкие обязательства по антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами «коалиции желающих» не обещал ввести новые санкции против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Присутствовавшие на встрече чиновники рассказали изданию, что Трамп попросил представителей стран ЕС усилить санкционное давление на Россию, но сам отказался взять четкие обязательства по ограничениям.

Американский лидер согласился начать проводить совместную техническую работу США и Европы над дополнительными санкциями, в том числе вторичными.

«Однако, по словам официальных лиц, присутствовавших на встречах, Трамп не дал четкого обещания ввести какие-либо новые санкции США», — добавило издание.

Глава Белого дома провел 4 сентября видеоконференцию с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии, ЕК. Во время встречи он попросил руководство европейских государств прекратить покупать российскую нефти и усилить давление на КНР.