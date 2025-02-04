Трамп остался доволен переговорами с Трюдо

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social рассказал, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам американского лидера, Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин.

«Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней. За это время мы посмотрим, удастся ли нам достичь окончательной экономической сделки с Канадой», — отметил Трамп.

Ранее канадский премьер объявил о реализации пограничного плана, стоимость которого обойдется казне в один миллиард долларов. Указ о введении 25%-ной пошлины должен был вступить в силу 4 февраля.

Введенные президентом США торговые пошлины против Канады, Мексики и Китая уже принесли много вреда самой стране. Решение Трампа может заставить партнеров и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, что приведет к негативным для Белого дома последствиям.