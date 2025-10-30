Трамп оставит пошлины против Китая на уровне 47%

После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп заявил, что оставляет пошлины на Китай на уровне 47%. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%», — сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

Трамп пообещал, что приедет в Китай в апреле и выразил надежду на ответный визит председателя КНР.

Президент США также сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином тему микросхем. Теперь Китай начнет переговоры с американской компанией Nvidia, производителем чипов.

Ранее Трамп пообещал назвать время и место проведения испытаний ядерного оружия. Он напомнил, что США приостановили тестирование ЯО много лет назад, но пришло время их возобновить.