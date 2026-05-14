Трамп оставил Вэнсу письмо на случай своей гибели в Китае

Президент США Дональд Трамп оставил письмо для вице-президента Джей Ди Вэнса на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка в интервью изданию New York Post .

«Письмо, адресованное вице-президенту находится в ящике стола „Резолют“ на случай, если с Трампом что-либо произойдет», — сказал Горка.

При этом он отметил, что у него вовсе нет опасений по поводу того, что президент может стать целью покушения со стороны иностранных преступников.

За последние два года Трамп уже трижды подвергался покушениям. Так, недавно секретная служба США ликвидировала мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию американского президента.