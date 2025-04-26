Папу римского Франциска похоронили

Обряд прошел в соответствии с предписаниями Ordo Exsequiarum Romani Pontificis — «Порядка похорон римского понтифика». Председательство над мероприятием взял кардинал-камерленго родственников усопшего и лиц, указанных в уведомлении службы литургических церемоний.

Торжественная церемония прощания с папой римским Франциском прошла на площади Святого Петра в Ватикане. В ней участвовали около 200 тысяч человек, включая первых лиц государств и делегации, в том числе из России.

Обряд закрытия гроба папы Франциска прошел в соборе Святого Петра. Богослужение возглавлял декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

В числе гостей на церемонии присутствовали президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Делегацию России возглавила глава Минкульта Ольга Любимова.