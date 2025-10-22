США сняли главное ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет
Администрация США под руководством президента Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на применение Украиной дальнобойных ракет, полученных от западных союзников. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
В статье отметили, что в Белом доме приняли решение после передачи полномочий по координации таких ударов главнокомандующему Европейским командованием ВС США Алексусу Гринкевичу. Он также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.
Кроме того, Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что открыт для отмены ограничений на использование ВСУ оружия большой дальности для атак по российским территориям.
Ранее экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал нанести удары по Крыму и сделать его непригодным для жизни. Он заявил о необходимости разрешить использовать ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту.