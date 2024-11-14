Политолог Дробницкий: Трамп делает назначения по принципу личной лояльности

Новый президент США Дональд Трамп назначил основателя фармацевтической компании Roivant Sciences Вивека Рамасвами и владельца SpaceX Илона Маска главами министерства эффективности правительства. При выборе кандидатур Трамп, прежде всего, исходит из принципа личной лояльности, заявил политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с ОТР .

По его мнению, новый лидер Соединенных Штатов теперь будет рассчитывать только на людей, лично расположенных к нему. Это связано с тем, что во время прошлого президентского срока многие чиновники ставили Трампу палки в колеса.

«Второй, достаточно важный принцип заключается в том, что Трамп ожидает большого сопротивления вообще в федеральной бюрократии», — отметил эксперт.

Так, губернаторы-демократы уже объявили, что возглавили сопротивление новому президенту. Предполагается, что следующую волну противостояния выразит федеральная бюрократия, добавил Дробницкий.