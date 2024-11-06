Трамп опередил Харрис по числу выборщиков более чем в три раза

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опередил конкурентку от демократов Камалу Харрис по числу голосов выборщиков на выборах, причем более чем в три раза. Об этом сообщило издание Associated Press (AP).

Журналисты агентства сообщили, что Трамп сумел заручиться 19 голосами, а Харрис только тремя. Это данные по состоянию на 03:15 по московскому времени.

Кроме того, у Трампа значительный отрыв в штатах Индиана и Кентукки, где он получил 65,5% и 63,4% голосов соответственно, а кандидатке от демократов достались 36,4% и 35,5%. Эти данные были получены после обработки 2% бюллетеней в Кентукки и 5% бланков в Индиане.

Исход президентских выборов определится после подсчета голосов в колеблющихся штатах, к которым относятся Северная Каролина, Аризона, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Висконсин и Джорджия. Пока здесь ни демократы, ни республиканцы не получили однозначный перевес.

Ранее компания Edison research обнародовала предварительные результаты, согласно которым Харрис поддержали около 48% избирателей США на общенациональном уровне.