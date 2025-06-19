Трамп оказался перед сложным выбором из-за ядерного подземного завода Ирана

Выстроенный в скале завод по обогащению урана Фордо поставил президента США Дональда Трампа перед сложным выбором, исходом которого должна стать полная приостановка предприятия. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканала CBS News.

Собеседники журналистов пояснили, что глава государства выбирает между ударом авиацией США по местоположению завода или продолжением давления на власти Ирана, чтобы они отключили завод самостоятельно и объявили об отказе от ядерной программы.

«Он считает, что выбора у него нет. Завод нужно остановить или уничтожить», — заявили источники.

На прошедшем в минувший вторник, 17 июня, заседании с Советом национальной безопасности Трамп одобрил удары по Ирану, но окончательного приказа не отдавал, оставив время на раздумье. По данным источников, на утро четверга, 19 июня, окончательного решения американский лидер так и не принял.

Намеком на возможный удар по Ирану стал диалог Трампа с военными о последствиях использования противобункерных бомб, а также вопросы о том, сколько времени потребуется для переброски сил к цели

Подземный завод Фордо расположен в горных пещерах к северо-востоку от города Кума. Израильские войска не обладают оружием, способным пробить скальную породу. В распоряжении США есть противобункерные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, которые еще ни разу не использовались.

По данным источников, во время заседания Трамп потребовал от военных гарантий, что удар поставит точку в ядерной программе Ирана и не приведет к длительной войне.