Трамп оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна

The Guardian: жертвы Эпштейна раскритиковали Меланию Трамп за речь в конгрессе
Более 10 жертв насилия со стороны скандального финансиста Джеффри Эпштейна подвергли критике жену президента США Меланию Трамп за речь в конгрессе, в которой она призвала провести публичные слушания с участием пострадавших. Об этом сообщила газета The Guardian.
По информации источника, потерпевшие обвинили первую леди страны в «перекладывании ответственности».
В совместном заявлении группы пострадавших говорится, что жертвы Эпштейна проявили смелость, когда дали показания в полиции.
Они считают, что призыв к участию в подобных слушаниях — «уклонение от ответственности». К тому же, считают потерпевшие, дача показаний в таком формате способна травмировать их психику.
Ранее Мелания Трамп обвинила людей, которые лгут о якобы ее связи с Эпштейном, в отсутствии этических стандартов, уважения и скромности. Она пояснила, что не дружила с финансистом, но пересекалась с ним на мероприятиях.