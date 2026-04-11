Трамп оказалась в центре скандала вокруг дела Эпштейна

Более 10 жертв насилия со стороны скандального финансиста Джеффри Эпштейна подвергли критике жену президента США Меланию Трамп за речь в конгрессе, в которой она призвала провести публичные слушания с участием пострадавших. Об этом сообщила газета The Guardian .

По информации источника, потерпевшие обвинили первую леди страны в «перекладывании ответственности».

В совместном заявлении группы пострадавших говорится, что жертвы Эпштейна проявили смелость, когда дали показания в полиции.

Они считают, что призыв к участию в подобных слушаниях — «уклонение от ответственности». К тому же, считают потерпевшие, дача показаний в таком формате способна травмировать их психику.

Ранее Мелания Трамп обвинила людей, которые лгут о якобы ее связи с Эпштейном, в отсутствии этических стандартов, уважения и скромности. Она пояснила, что не дружила с финансистом, но пересекалась с ним на мероприятиях.