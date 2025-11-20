Трамп одобрил закон о новых антироссийских санкциях

Сенатор Линдси Грэм заявил, что американский лидер Дональд Трамп одобрил закон о новых санкциях против России и ее торговых союзников. Речь идет о введении 500% импортных пошлин. Также глава государства призвал лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна побыстрее вынести инициативу на рассмотрение.

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение», — процитировал слова Грэма телеканал CNN.

Он отметил, что вечером получил заявление, в котором было написано об одобрении документа президентом. В ближайшее время пройдет серия переговоров с палатой представителей и сенатом. По мнению Грэма*, принятие закона нужно США для выдвижения мирных инициатив Трампа с помощью нового давления на Россию.

Ранее стало известно, что пять россиян попали в санкционный список США. Также в перечне оказались семь организаций из России, Узбекистана, Великобритании и Сербии.