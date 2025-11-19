Минфин США внес пять россиян в санкционный список

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в санкционные списки пять россиян и семь организаций из России, Узбекистана, Великобритании и Сербии. В качестве причины ведомство назвало борьбу с киберпреступностью.

Из опубликованных данных следует, что под ограничения подпали Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин.

У двух фигурантов списка, кроме личных данных, также приведены их интернет-никнеймы, некоторые из которых нецензурные.

Среди подпавших под санкции организаций оказались дата-центр и ООО «Медиа-Ленд Технолоджи» из города Кириши, а также петербургские компании «Мл. Клауд» и Медиа-Лэнд».

Из заграничных фирм в список вошли компания Datavice Mchj из Узбекистана, британская фирма Hypercore и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

В начале этой недели президент США Дональд Трамп объявил, что конгрессмены вернулись к рассмотрению законопроекта, который предусматривает введение вторичных санкций для стран, ведущих бизнес с Россией.

Речь идет об отложенном предложении сенатора Линдси Грэма, который выступил с инициативой введения пошлин в 500% на покупателей российской нефти. Этим законопроектом США пугали еще весной, но до его принятия дело так и не дошло.