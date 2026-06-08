Трамп одобрил кандидатуру патриарха Феофила III как посредника по Украине

Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру патриарха Иерусалимского Феофила III как посредника в переговорах по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщило израильское издание Ynet .

«Президент США Дональд Трамп дал согласие на то, чтобы Иерусалимский патриарх Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия», — сообщило издание со ссылкой на источники.

Для достижения цели патриарху нужно будет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По информации издания, Феофил III пользуется доверием обеих сторон.

Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Вашингтон 4 июня для встречи с Трампом. Разговор длился 40 минут, в ходе которых затронули темы ограничений мусульман и христиан на Святой земле.

Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил, что смена риторики главы Госдепа США Марко Рубио свидетельствует, что США нацелились на выход из переговоров по урегулирования украинского конфликта.