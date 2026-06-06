Смена риторики главы Госдепа США Марко Рубио свидетельствует, что США нацелились на выход из переговоров из урегулирования украинского конфликта. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил советник президента России Антон Кобяков.

Он подчеркнул, что американские политики осознали: Россия достигнет успеха в специальной военной операции.

«Госсекретарь Рубио открыто говорит — мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», — заявил Кобяков.

Помощник президента России добавил, что еще одним доказательством стал одобренный Палатой представителей новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Это первый подобный документ после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

«Все очень просто — им стал понятен исход СВО», — сказал Кобяков, оценивая недружественные действия со стороны США.

Госсекретарь США Марко Рубио в минувший четверг, 4 июня, объявил, что юристы Белого дома включились в работу над законопроектом о новых санкциях против России после одобрения президента Дональда Трампа. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что власти нацелены на политику санкционного давления для завершения конфликта.