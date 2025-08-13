Недобросовестные журналисты привлекли экспертов-неудачников для критики предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что все подобные публикации являются фейками, созданными больными и нечестными людьми, которые ненавидят США.

«Постоянно цитируют уволенных неудачников и по-настоящему тупых людей, таких как Джон Болтон, который только что сказал, что, несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, „Путин уже победил“. Что все это значит? Мы выигрываем во всем», — написал Трамп.

Президент США добавил, что работающие против него журналисты представят любую сделку с Россией как невыгодную. Но теперь авторов подобных вбросов поймали на коррупции, и любые их высказывания не имеют никакого значения.

В конце июня президент Трамп раскритиковал телеканал CNN и газету The New York Times, сообщивших, что бомбардировки американских военных не уничтожили ядерные объекты Ирана. Автор сослались на предварительный доклад разведки Пентагона.

Американский лидер назвал материалы фейковыми и подчеркнул, что редакции опозорили себя этими сообщениями.